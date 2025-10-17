Il patto di amicizia con Paraguarì

Scandiano e Paraguarì hanno firmato un patto d’amicizia. Si tratta di un legame nato tramite i vigili del fuoco. Scandiano rafforza dunque la propria vocazione internazionale con la firma ufficiale del patto d’amicizia con la città di Paraguarí in Paraguay. L’accordo è stato sottoscritto il 6 ottobre nel corso di una missione istituzionale che ha visto la partecipazione del sindaco Matteo Nasciuti, dell’assessora alle relazioni internazionali Lorena Lanzoni e del presidente del consiglio comunale Paolo Meglioli. La nuova amicizia nasce da una storia di cooperazione concreta e umana costruita negli anni grazie alla collaborazione tra i vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio (molti dei quali residenti a Scandiano) e i Bomberos Voluntarios del Paraguay in particolare del distretto di Paraguarí. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il patto di amicizia con Paraguarì

