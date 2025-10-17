Il patrigno di Pamela Genini | È morta per proteggere la famiglia chi sapeva doveva denunciare

Pamela Genini è stata uccisa con oltre 30 coltellate dal compagno 52enne Gianluca Soncin nel suo appartamento in zona Gorla a Milano dopo una lunga "escalation" di violenze. "È morta per proteggere la famiglia", ha commentato il patrigno della 29enne a Fanpage.it. "Gli amici e le amiche che sapevano dovevano denunciare". 🔗 Leggi su Fanpage.it