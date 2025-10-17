Il pastore che inguaiò la Sansedoni Un film sul resort mai realizzato

’La vita va così’ di Riccardo Milani è la commedia civile, che ha aperto la Festa del cinema a Roma. Il film affronta un conflitto antico e attualissimo: in una costa sarda, un anziano pastore, Efisio Mulas, difende la sua terra dall’assalto di un potente immobiliarista deciso a costruire un resort di lusso, interpretato da Diego Abatantuono. E’ la storia di ’un mondo a parte’, una piccola comunità, in cui si muovono la figlia Francesca, Virginia Raffaele, e il capocantiere, Aldo Baglio; ci sono poi il sindaco della cittadina del Sulcis, il vescovo, e i compaesani, tutti allettati dalla prospettiva immobiliare che avrebbe portato 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il pastore che inguaiò la Sansedoni. Un film sul resort mai realizzato

