Il Partito Democratico vota con il centrodestra per salvare Mulè dalla causa per diffamazione mossa da Donno M5S

Aiutino del Pd per salvare, insieme al centrodestra, Giorgio Mulè dal tribunale civile. È accaduto mercoledì in Giunta per le autorizzazioni alla Camera, chiamata a decidere sull’insindacabilità del deputato di Forza Italia, citato in giudizio in sede civile per diffamazione dal 5 Stelle Leonardo Donno. Un giudizio che molto probabilmente non ci sarà mai. Visto che maggioranza e Pd hanno votato a favore dell’insindacabilità e quindi per evitare a Mulè l’aula del tribunale. Per raccontare la vicenda, bisogna tornare al 14 giugno del 2024, il giorno successivo a quello nel quale Donno fu assalito alla Camera da un collega della maggioranza durante la discussione sulle riforme del Premierato e dell’Autonomia, mentre cercava di consegnare il tricolore al ministro Calderoli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

