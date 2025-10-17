Il Partito Democratico vota con il centrodestra per salvare Mulè dalla causa per diffamazione mossa da Donno M5S
Aiutino del Pd per salvare, insieme al centrodestra, Giorgio Mulè dal tribunale civile. È accaduto mercoledì in Giunta per le autorizzazioni alla Camera, chiamata a decidere sull’insindacabilità del deputato di Forza Italia, citato in giudizio in sede civile per diffamazione dal 5 Stelle Leonardo Donno. Un giudizio che molto probabilmente non ci sarà mai. Visto che maggioranza e Pd hanno votato a favore dell’insindacabilità e quindi per evitare a Mulè l’aula del tribunale. Per raccontare la vicenda, bisogna tornare al 14 giugno del 2024, il giorno successivo a quello nel quale Donno fu assalito alla Camera da un collega della maggioranza durante la discussione sulle riforme del Premierato e dell’Autonomia, mentre cercava di consegnare il tricolore al ministro Calderoli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Partito Democratico di Bologna - facebook.com Vai su Facebook
Il Partito Democratico vota con il centrodestra per salvare Mulè dalla causa per diffamazione mossa da Donno (M5S) - Il forzista aveva accusato Donno di aver picchiato un assistente parlamentare. Secondo lanotiziagiornale.it
Aosta, il nuovo sindaco è Raffaele Rocco. Per un pugno di voti battuto ancora Girardini del centrodestra - ha fatto sorgere molti sospetti nelle fila del centrodestra ... Si legge su blitzquotidiano.it
Elezioni Toscana, i risultati delle regionali: Giani rieletto, batte Tomasi con il 54%, Pd primo partito - I risultati delle elezioni regionali in Toscana: Eugenio Giani riconfermato governatore della regione con il 54% dei voti ... fanpage.it scrive