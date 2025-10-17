Rispetto a Marche (-9.7%), Valle d’Aosta (-7.5%) e Calabria (-1.2%), l’affluenza al voto in Toscana cala di quasi il 15% (14.9%) rispetto al turno precedente! Volano letture da arrampicata sugli specchi (nel 2020 c’erano il referendum costituzionale, sette Regioni al voto insieme - argomento inconferente: in Marche e Valle d’Aosta, al voto gli stessi giorni della Toscana nel 2020, il calo, pur marcato, è stato largamente inferiore al crollo della Toscana -, polarizzazione GianiTomasi inferiore a quella GianiCeccardi - mah!.) tutte dirette a ridurre la portata di questa dèbacle nell’esercizio del voto da parte degli elettori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il partito dell’astensione: "Quel grido muto ai seggi invoca una buona politica"