Il Parlamento sospende il processo a Santanchè per truffa all’INPS | cosa succede ora

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato invoca un conflitto di attribuzione contro la Procura di Milano, congelando così il procedimento contro la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, accusata di truffa aggravata all'INPS. Al centro del caso, 5 registrazioni "tra presenti" e l'uso politico della tutela parlamentare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

parlamento sospende processo santanch232Il Parlamento sospende il processo a Santanchè per truffa all’INPS: cosa succede ora - Il Senato invoca un conflitto di attribuzione contro la Procura di Milano, congelando così il procedimento contro la ministra del Turismo, Daniela Santanchè ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Parlamento Sospende Processo Santanch232