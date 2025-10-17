Il Parlamento sospende il processo a Santanchè per truffa all'INPS | cosa succede ora
Il Senato invoca un conflitto di attribuzione contro la Procura di Milano, congelando così il procedimento contro la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, accusata di truffa aggravata all'INPS. Al centro del caso, 5 registrazioni "tra presenti" e l'uso politico della tutela parlamentare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
