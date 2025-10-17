Il parlamento mongolo sfiducia il premier Gombojav Zandanshatar

Il 17 ottobre il parlamento mongolo ha sfiduciato il primo ministro Gombojav Zandanshatar, in carica da appena quattro mesi, in un contesto di lotte intestine e di divergenze sulla gestione delle ricche risorse naturali del paese. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

