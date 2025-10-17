Il parlamento mongolo sfiducia il premier Gombojav Zandanshatar
Il 17 ottobre il parlamento mongolo ha sfiduciato il primo ministro Gombojav Zandanshatar, in carica da appena quattro mesi, in un contesto di lotte intestine e di divergenze sulla gestione delle ricche risorse naturali del paese. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
ULTIM'ORA Mongolia: si dimette il primo ministro Il primo ministro mongolo Gombojav Zandanshatar si è dimesso dopo aver perso il sostegno del parlamento del Paese - X Vai su X
