Il Corriere della Sera ha collegato il deludente risultato elettorale del Pd a Firenze non soltanto al rosicchiamento di consensi da parte di Casa Riformista, AVS e Antonella Bundu, per non dire del dato storico negativo dell’ astensionismo, ma all’amministrazione cittadina, eletta solo un anno fa. Scrive il Corriere che “analizzando la geografia della città e le zone in cui si sono registrate criticità per la sicurezza, i cantieri, l’ overtourism, in molte sezioni il Pd è stato superato, a volte anche nettamente da Fratelli d’Italia (che in queste sezioni è il primo partito)”. In effetti a guardare la mappa del voto, in molte sezioni Fratelli d’Italia è il primo partito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il paradosso di Firenze che si gentrifica a rovescio. E ora il centro vota a destra