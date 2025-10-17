La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo Adelaide e Marcello: la contessa apparirà elettrizzata in vista dell’imminente matrimonio, mentre Barbieri sarà spesso “assente”. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 20 al 24 ottobre sul primo canale Rai. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Adelaide felice, Marcello spesso “assente”. Mancano ormai solo pochi giorni al matrimonio e Adelaide, con grande entusiasmo, cerca di coinvolgere Marcello negli ultimi dettagli organizzativi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Il Paradiso delle signore, trame puntate dal 20 al 24 ottobre: Adelaide e Marcello, matrimonio a rischio?