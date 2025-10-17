Il Paradiso Delle Signore Ipotetico Gran Finale | Il Ritorno Shock Di Pietro Mori!

Pietro Mori è vivo e riappare nel cuore di Milano: scopri il mistero che ha cambiato per sempre le sorti del Paradiso delle Signore. Una storia di rinascita, segreti e colpi di scena. Pietro Mori è vivo: il Paradiso delle Signore travolto da una verità taciuta. Milano, 1965, il grande magazzino “Il Paradiso delle Signore” non è mai stato così splendente, simbolo di eleganza, modernità e sogni cuciti con ago e speranza. A guidarlo oggi c’è Vittorio Conti, mente brillante e cuore appassionato, mentre al suo fianco ritroviamo Teresa Iorio, diventata nel tempo una donna sicura di sé, raffinata e rispettata da tutti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

