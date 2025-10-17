Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025 | Marcello vuole ancora sposare Adelaide?

© US AuroraTV Nubi all’orizzonte per il tanto atteso matrimonio tra la contessa Adelaide di Sant’Erasmo e il giovane Marcello Barbieri. Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, l’uomo appare sempre più incerto, anche per via del legame pericoloso instaurato con Rosa Camilli, e prende una decisione struggente alla vigilia della nozze con Adelaide. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1 e in streaming in diretta e replica on demand su RaiPlay. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

