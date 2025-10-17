Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni dal 20 al 24 ottobre | Marcello prenderà una decisione dolorosa

Fanpage.it | 17 ott 2025

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8, in onda dal 20 al 24 ottobre. Marcello è sempre più confuso sui suoi sentimenti e prenderà una decisione dolorosa. Umberto non si fida di Greta, mentre Odile vorrebbe assumerla in Galleria. Caterina confida il suo segreto. L'appuntamento alle ore 16 su Rai1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

