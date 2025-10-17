Il Paese degli autovelox | Nessuno come l’Italia nel dubbio fate ricorso
"L’Italia è il paese al mondo che ha più autovelox e non c’è nessuna legge che ne vieti l’utilizzo nonostante questi apparecchi non siano omologati (la competenza sarebbe del Ministero Made in Italy) ma solo approvati (Ministero dei Trasporti)". Il presidente dell’associazione Globoconsumatori, Mario Gatto, consulente della Commissione Trasporti della Camera, spiega che contro gli autovelox gli automobilisti hanno un solo modo di tutelarsi: "Fare ricorso". E ancora Gatto: "Ci sono sei ordinanze della Cassazione che sanciscono l’obbligo di omologazione per gli apparecchi di rilevamento ma c’è un vuoto legislativo che dura da decenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Napolità. . Repice su Maradona in un intervista a Autovelox Podcast. Ricorda l'argentino con emozione e un po di ironia Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto ? Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Ma - facebook.com Vai su Facebook