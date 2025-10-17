Il Nursind provinciale chiede rispetto per i professionisti in prima linea al Pronto soccorso dell’ospedale di Salerno

Zon.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le recenti dichiarazioni del dottor Mario Polichetti sulla vicenda dell’anziano costretto a permanere per giorni su una barella nel Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno, il Nursind Salerno interviene per riportare l’attenzione sulla reale portata dei problemi che affliggono il sistema sanitario pubblico. «Siamo rimasti stupiti dalle parole del dottor Polichetti – dichiara il segretario territoriale del Nursind Salerno, Biagio Tomasco – soprattutto per le soluzioni da lui proposte, che ignorano completamente i vincoli normativi e la complessità organizzativa in cui si muovono oggi gli ospedali italiani. 🔗 Leggi su Zon.it

il nursind provinciale chiede rispetto per i professionisti in prima linea al pronto soccorso dell8217ospedale di salerno

© Zon.it - Il Nursind provinciale chiede rispetto per i professionisti in prima linea al Pronto soccorso dell’ospedale di Salerno

Approfondisci con queste news

nursind provinciale chiede rispettoNursind: rispetto ai professionisti in prima linea al Pronto soccorso del Ruggi - «Chi lavora ogni giorno nel Pronto Soccorso sa bene cosa significa operare in condizioni di emergenza continua - Riporta msn.com

nursind provinciale chiede rispetto118 in Sicilia, il Nursind: «Bene l’aumento delle tariffe orarie degli infermieri» - Il sindacato commenta il decreto assessoriale relativo a chi presta servizio in elisoccorso e auspica che accada lo stesso nelle ambulanze ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nursind Provinciale Chiede Rispetto