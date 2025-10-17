Il Nursind provinciale chiede rispetto per i professionisti in prima linea al Pronto soccorso dell’ospedale di Salerno
Dopo le recenti dichiarazioni del dottor Mario Polichetti sulla vicenda dell’anziano costretto a permanere per giorni su una barella nel Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno, il Nursind Salerno interviene per riportare l’attenzione sulla reale portata dei problemi che affliggono il sistema sanitario pubblico. «Siamo rimasti stupiti dalle parole del dottor Polichetti – dichiara il segretario territoriale del Nursind Salerno, Biagio Tomasco – soprattutto per le soluzioni da lui proposte, che ignorano completamente i vincoli normativi e la complessità organizzativa in cui si muovono oggi gli ospedali italiani. 🔗 Leggi su Zon.it
