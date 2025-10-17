Il nuovo disegno di legge prevede il servizio militare obbligatorio a sorteggio in caso di necessità della difesa Chi verrà sorteggiato finirà arruolato

R oma, 16 ott. (askanews) – In Germania fa molto discutere il disegno di legge sul servizio militare volontario, che dovrebbe entrare in vigore all’inizio del prossimo anno. La leva sarebbe su base spontanea, ma, con la compilazione di un questionario sulla propria salute e costituzione fisica da parte dei nati dopo il 31 dicembre 2007, si introdurrebbe la possibilità di riprendere il servizio militare obbligatorio, in caso di peggioramento della situazione della sicurezza nel Paese o di esaurimento delle opzioni di servizio volontario. Leggi anche › Leva obbligatoria, depositato il ddl: che cosa prevede, quanto dura, chi deve farlo Berlino, fa paura la leva militare con lotteria: «Inaccettabile». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il nuovo disegno di legge prevede il servizio militare obbligatorio a sorteggio in caso di necessità della difesa. Chi verrà sorteggiato finirà arruolato

