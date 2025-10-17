Il nostro gruppo editoriale si associa al comunicato del Tg3 in solidarietà a Sigfrido Ranucci
Il nostro gruppo editoriale si associa letteralmente al comunicato diffuso dal comitato del Tg3 in merito al grave atto intimidatorio subìto dal giornalista Rai Sigfrido Ranucci, volto simbolo della trasmissione Report e riferimento del giornalismo d’inchiesta italiano. Di seguito, il testo integrale del comunicato del Tg3, che facciamo nostro in ogni parola: “Le giornaliste e i giornalisti del Tg3 sono vicini a Sigfrido Ranucci, vittima di un gravissimo e terribile atto di violenza. Siamo sicuri che Report non si farà intimidire e continuerà a essere un pilastro della Rete su cui ci onoriamo di lavorare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
