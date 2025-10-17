Il nostro gruppo editoriale si associa letteralmente al comunicato diffuso dal comitato del Tg3 in merito al grave atto intimidatorio subìto dal giornalista Rai Sigfrido Ranucci, volto simbolo della trasmissione Report e riferimento del giornalismo d’inchiesta italiano. Di seguito, il testo integrale del comunicato del Tg3, che facciamo nostro in ogni parola: “Le giornaliste e i giornalisti del Tg3 sono vicini a Sigfrido Ranucci, vittima di un gravissimo e terribile atto di violenza. Siamo sicuri che Report non si farà intimidire e continuerà a essere un pilastro della Rete su cui ci onoriamo di lavorare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il nostro gruppo editoriale si associa al comunicato del Tg3 in solidarietà a Sigfrido Ranucci