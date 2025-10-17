Il nonno ucciso dalla camorra la rinascita dei vicoli di Totò | chi è Davide D' Errico candidato alle Regionali con Fico

Napolitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“C’è una nuova generazione che ha deciso di restare qui, combattere e costruire un mondo nuovo e migliore, nonostante la politica li ignorasse. E' la generazione che ha riaperto chiese e beni confiscati, che ha trasformato piazze di spaccio in campi da calcio, che ha realizzato startup innovative. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Nonno Ucciso Camorra Rinascita