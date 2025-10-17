CASSOLNOVO (Pavia) Un rilevante quantitativo di droga, bilancini di precisione, denaro contante e due quaderni con annotati in modo preciso i pagamenti ricevuti oltre a vario materiale utilizzato per confezionare le singole dosi da immettere sul mercato. È quanto i carabinieri hanno sequestrato ad un cittadino straniero di 32 anni, residente in Lomellina, fermato per un controllo mentre stava procedendo, alla guida della sua auto, lungo la provinciale 192 che collega Cassolnovo a Gravellona Lomellina. Mentre i carabinieri della stazione del centro lomellino stavano effettuando i controlli di routine il soggetto ha mostrato un crescente e ingiustificato nervosismo tanto che i militari hanno immediatamente sospettato che potesse nascondere qualcosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nervosismo tradisce spacciatore