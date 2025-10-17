Il nervosismo tradisce spacciatore
CASSOLNOVO (Pavia) Un rilevante quantitativo di droga, bilancini di precisione, denaro contante e due quaderni con annotati in modo preciso i pagamenti ricevuti oltre a vario materiale utilizzato per confezionare le singole dosi da immettere sul mercato. È quanto i carabinieri hanno sequestrato ad un cittadino straniero di 32 anni, residente in Lomellina, fermato per un controllo mentre stava procedendo, alla guida della sua auto, lungo la provinciale 192 che collega Cassolnovo a Gravellona Lomellina. Mentre i carabinieri della stazione del centro lomellino stavano effettuando i controlli di routine il soggetto ha mostrato un crescente e ingiustificato nervosismo tanto che i militari hanno immediatamente sospettato che potesse nascondere qualcosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
UCRAINA | Paralimpici riammettono la Russia, a Milano Cortina con la bandiera. Indignazione di Kiev. La decisione dell'IPC anche per Bielorussia. L'Ucraina: "Riammettere la Russia ai Giochi tradisce i valori olimpici" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Il “pugno chiuso” tradisce uno spacciatore: i Carabinieri arrestano un 44enne - I Carabinieri della Stazione di Carini hanno arrestato un 44enne del luogo, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con ... Secondo 98zero.com
Il nervosismo lo tradisce: fermato con 18mila euro e droga nel pontino, denunciato per falsa identità - La Polizia di Stato ha rafforzato la presenza e le operazioni di controllo nel comune di Aprilia, a seguito della ... Da latinapress.it