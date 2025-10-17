Il Napoli presenta la maglia gara per Halloween | VIDEO

Napolitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ssc Napoli ed EA7 presentano il kit Halloween 2025-2026, una nuova edizione che rinnova e approfondisce il percorso creativo avviato nel 2023 con la maglia dedicata al culto delle anime pezzentelle, tra i simboli più autentici dell’immaginario napoletano. Il design è dominato da uno scheletro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

