Il Napoli presenta la maglia gara per Halloween | VIDEO

La Ssc Napoli ed EA7 presentano il kit Halloween 2025-2026, una nuova edizione che rinnova e approfondisce il percorso creativo avviato nel 2023 con la maglia dedicata al culto delle anime pezzentelle, tra i simboli più autentici dell’immaginario napoletano. Il design è dominato da uno scheletro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

