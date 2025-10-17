Il Museo Accorsi-Ometto si apre ancora al Novecento
Il Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto prosegue la sua ricerca sull’arte italiana del Novecento, che ha visto di recente protagonista Carol Rama. Dal 17 ottobre prossimo al 15 febbraio 2026, lo fa con la mostra dal titolo “Da Fontana, a Crippa, a Tancredi. La formidabile avventura del Movimento spazialista, a cura di Nicoletta Colombo, Serena . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Movimento spazialista al Museo Accorsi-Ometto. 'Da Fontana a Crippa a Tancredi', 50 opere di 24 artisti #ANSA - X Vai su X
Dal 17 ottobre 2025 al 15 febbraio 2026 il Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto prosegue la sua ricerca sull’arte italiana del Novecento con la mostra “Da Fontana a Crippa a Tancredi. La formidabile avventura del Movimento spazialista”. TUTTI I DETTAGL - facebook.com Vai su Facebook
Il Movimento spazialista al Museo Accorsi-Ometto - Ometto fino al 15 febbraio 2026 la mostra 'Da Fontana a Crippa a Tancredi. Secondo msn.com
Il Museo Accordi Ometto svela per 500 oggetti del suo deposito - le opere 'invisibili' di uno dei suoi depositi: oltre 700 oggetti tra argenti, ceramiche, ... Secondo ansa.it
"Geniale sregolatezza", il museo Accorsi-Ometto celebra Carol Rama - Poi la fase di astrattissmo concreto e negli anni sessanta quella del ... Lo riporta rainews.it