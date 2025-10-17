Il murale di Diego | l' icona più amata da tifosi e turisti ora è un problema

Il ritratto Maradona è diventato oggetto di culto laico. Ma è scontro tra ambulanti e Comune sul filo della legalità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il murale di Diego: l'icona più amata da tifosi e turisti ora è un problema

