Il mistero buffo dei pro Pal che perdono improvvisamente la voce
Non c’è mai stato un momento migliore di questo, nella storia recente del medio oriente, per essere con forza, con sincerità e con energia dalla parte della causa palestinese, dalla parte della fam. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il verde pubblico a Viareggio, un mistero "buffo" Quello che vedete in foto è un rigoglioso boschetto che va da via Udine a via Einaudi (la parallela alla Fossa dell'Abate), accanto vi è un parcheggio (definito scambiatore) per la maggior parte del tempo vuot - facebook.com Vai su Facebook
Pro Pal a sostegno di Flotilla, notte in piazza da Napoli a Roma. Domani lo sciopero generale - Scatta la mobilitazione in varie città in solidarietà alla Flotilla, dopo l'abbordaggio da parte di Israele della barche della missione umanitaria verso Gaza. Lo riporta ansa.it