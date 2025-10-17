Il miracolo quotidiano del gelato artigianale | quando la geografia diventa gusto e la manualità cultura
Riparte il racconto del gelato artigianale su Gambero Rosso TV, con nuove tappe, nuovi maestri e le storie di chi dà sapore all’Italia. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
La Puglia in un cono: ecco il nuovo gusto di gelato “Caciocavallo e Fico caramellato” - Un gusto gelato che celebra la Puglia: dall'idea della gelateria barese Gasperini nasce il gusto “Caciocavallo e Fico caramellato”. Come scrive msn.com
Gelato artigianale italiano consolida leadership europea: +3% di crescita estiva - L'Italia traina i consumi di gelato in Europa, rappresentando – insieme a Francia e Spagna – il 68% delle porzioni vendute nei primi 5 mercati. Segnala borsaitaliana.it