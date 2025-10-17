Il Ministero della Cultura presenta le nuove risorse per teatro infanzia e giovani – Il video

Open.online | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 Il Ministero della Cultura, con un decreto del Ministro Alessandro Giuli, stanzia 224 mila euro per sostenere i centri di produzione teatrale per l’infanzia e la gioventù, favorendo la crescita culturale e la coesione sociale nei piccoli centri e tra le nuove generazioni. Il provvedimento è stato presentato con un video informativo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ministero cultura presenta nuoveIl Ministero della Cultura presenta le nuove risorse per teatro, infanzia e giovani - (Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 Il Ministero della Cultura, con un decreto del Ministro Alessandro Giuli, stanzia 224 mila euro per sostenere i centri di produzione teatrale per l’infanzia e la ... Lo riporta quotidiano.net

ministero cultura presenta nuoveIl Ministero della Cultura presenta le nuove risorse per teatro, infanzia e giovani – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 Il Ministero della Cultura, con un decreto del Ministro Alessandro Giuli, stanzia 224 mila euro per sostenere i centri di produzione teatrale per l’infanzia e la ... Come scrive msn.com

Concorso Ministero della Cultura 2025: bando, requisiti e come candidarsi - Il Ministero della Cultura ha lanciato un maxi-piano di assunzioni volto a rafforzare ... lettera43.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ministero Cultura Presenta Nuove