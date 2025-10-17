È scattata Neptune VII, una maxi operazione ad ampio raggio, coordinata dall’Interpol, per il contrasto al terrorismo. Ecco il bilancio delle attività sino a questo momento. Confini aerei, marittimi e terresti. Oltre 300 soggetti, di cui più di 50 legati al terrorismo internazionale sono stati identificati in seguito a controlli di frontiera in oltre 70 località in Europa, Medio Oriente e nord Africa. (INTERPOL FOTO) – Notizie.com La maxi operazione, denominata Neptune VII, è stata coordinata nei giorni scorsi dall’Interpol, ed ha visto la partecipazione di numerosi Paesi europei tra cui Italia, Francia, Grecia, Spagna, Libia e Libano. 🔗 Leggi su Notizie.com

Il Mediterraneo assediato dai combattenti terroristi, anche l'Italia nella maxi operazione: preso il russo Igor Grechushkin