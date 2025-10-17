Il Master di II livello in Bisogni Educativi Speciali BES – con un focus su marginalità e disagio giovanile

Il master, diretto dalla Professoressa Antonella Valenti, ordinario di Pedagogia speciale dell’UniCal, offre una preparazione concreta e approfondita per affrontare le sfide educative più attuali. Durante l’anno formativo (1500 ore – 60 CFU), potrai acquisire strumenti e competenze per: Il progetto formativo, pensato per docenti, educatori e operatori del sociale, si sviluppa tra lezioni online, . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

IV edizione Master I Livello Educatore Museale - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo #Master di I livello in #Bioetica e #Cure #Palliative #Pediatriche! Dall’anno accademico 2025/2026 il #Burlo e l’@UniTrieste attivano un Master di I livello dedicato alla Bioetica e alle Cure Palliative Pediatriche. Locandina e ulteriori info? https://bit.l - X Vai su X

Il Master di II livello in Bisogni Educativi Speciali (BES) – con un focus su marginalità e disagio giovanile - Il progetto formativo, pensato per docenti, educatori e operatori del sociale, si sviluppa tra lezioni online, seminari online, esercitazioni online, tirocinio indiretto online, con l’obiettivo di ... Riporta orizzontescuola.it

Aperte le iscrizioni alla 30ª edizione del Master di II° livello in Gestione e Controllo dell'Ambiente - raguardo importante per il percorso di Alta Formazione sulla sostenibilità più longevo in Italia della Scuola Sant'Anna di Pisa ... Riporta pisatoday.it

Bando Inps “Master di I e II livello e corsi universitari di perfezionamento in Italia”: domande dal 16 novembre al 16 dicembre - È stato pubblicato il bando Inps “Master di I e II livello e corsi universitari di perfezionamento in Italia” per l’anno accademico 2022- Si legge su orizzontescuola.it