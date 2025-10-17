Il maresciallo Antonella Marzano è la prima donna alla guida di una stazione dell' Arma
Il maresciallo Antonella Marzano è la prima donna nel Piacentino a guidare una stazione carabinieri. Dal 1 ottobre infatti comanda quella di Cortemaggiore dopo essere stata scelta direttamente dal comandante provinciale, il colonnello Pierantonio Breda per le sue qualità professionali e umane. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Argomenti simili trattati di recente
Museo dell'Acciuga di Aspra. . Aspra, 14 Ottobre 2025 ?Una Borsa di Studio in Memoria di Filippo Salvi per gli Studenti di Aspra ?L'iniziativa, donata dall'Associazione ETICA di Bergamo, ha visto la partecipazione commossa dei genitori del Maresciallo e di a - facebook.com Vai su Facebook
Il maresciallo Marzano è la prima donna comandante di stazione dell’Arma - La stazione dei carabinieri di Cortemaggiore dal primo ottobre ha un nuovo comandante: il maresciallo Antonella Marzano. Come scrive piacenzasera.it