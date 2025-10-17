Il maresciallo Antonella Marzano è la prima donna alla guida di una stazione dell' Arma

Ilpiacenza.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maresciallo Antonella Marzano è la prima donna nel Piacentino a guidare una stazione carabinieri. Dal 1 ottobre infatti comanda quella di Cortemaggiore dopo essere stata scelta direttamente dal comandante provinciale, il colonnello Pierantonio Breda per le sue qualità professionali e umane. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

