Dopo il successo primaverile ’ Il Mare in Fiore ’ torna in versione autunnale sabato 18 e domenica 19 ottobre (ore 9-20) portando nelle vie centrali della città un’esplosione di colori, profumi e artigianato creativo. La manifestazione, organizzata da Mylove Eventi, è da quindici anni uno degli appuntamenti più attesi nel calendario delle mostre-mercato a tema floreale della Regione. Nata come evento primaverile, da alcuni anni si ripete anche in autunno. Tra i 30 stand presenti lungo viale Buozzi e piazza Matteotti saranno protagonisti fiori e piante di stagione, piante grasse, agrumi, orchidee, ciclamini e piante d’interno, ma anche essenze naturali, creazioni artigianali, bigiotteria con pietre naturali e cucito creativo a tema floreale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Il Mare in Fiore’ torna in versione autunnale