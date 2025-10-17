Il Manchester United ripensa a Dimarco

La contromossa di Marotta Calciomercato Inter: il Manchester United ripensa a Dimarco. La contromossa di Marotta per blindare l’esterno nerazzurro classe 1997.. Dopo un finale di stagione in ombra,  Federico Dimarco  si è ripreso la scena, tornando a essere uno dei pilastri dell’ Inter  di Cristian Chivu. Il suo avvio di campionato è stato a dir poco folgorante, il migliore della sua carriera, come sottolineato da  Tuttosport. I numeri parlano chiaro e non mentono: nelle prime sei giornate di Serie A, il terzino sinistro ha già messo a referto  2 gol  (contro Sassuolo and Cremonese) e  3 assist, a cui si aggiungono i due passaggi vincenti forniti in Nazionale con le maglie di Estonia e Israele. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

