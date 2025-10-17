Insegno in un liceo di Milano, ho 43 anni e ho concluso una relazione di un decennio con un’avvocatessa con la quale ho convissuto. Da qualche mese a questa parte frequento una collaboratrice scolastica (oggi si chiamano così, un tempo sarebbe stata una bidella) dell’istituto nel quale lavoro. È una donna dolcissima, poco più giovane di me, timida, provata dalla vita ma ottimista e buona. Ecco, non è una di quelle persone guastate dalle avversità. Lei ha un orrendo matrimonio alle spalle con un uomo violento che, nel corso della loro terrificante relazione, le ha persino impedito di avere dei figli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il male che resta dal passato