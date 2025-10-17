Il Leicester City punta al trasferimento di Glen Kamara a gennaio

Breaking: Il Leicester City spera di migliorare la propria unità di centrocampo con l’acquisto di Glen Kamara dalla squadra francese dello Stade Rennes. Secondo un rapporto della pubblicazione francese Foot Mercato, dovranno affrontare la concorrenza anche di Ipswich Town. Sarà interessante vedere dove andrà a finire il 29enne centrocampista. Il Leicester potrebbe usare Glen Kamara. Il Rennes ha ingaggiato il giocatore per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, ma è disposto a cederlo a caro prezzo. Potrebbe essere messo a disposizione per un compenso di soli 3 milioni di euro. Sarà interessante vedere se il Leicester City riuscirà a portare a termine l’affare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com