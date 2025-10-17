Il Leicester City punta al trasferimento di Glen Kamara a gennaio
Breaking: Il Leicester City spera di migliorare la propria unità di centrocampo con l’acquisto di Glen Kamara dalla squadra francese dello Stade Rennes. Secondo un rapporto della pubblicazione francese Foot Mercato, dovranno affrontare la concorrenza anche di Ipswich Town. Sarà interessante vedere dove andrà a finire il 29enne centrocampista. Il Leicester potrebbe usare Glen Kamara. Il Rennes ha ingaggiato il giocatore per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, ma è disposto a cederlo a caro prezzo. Potrebbe essere messo a disposizione per un compenso di soli 3 milioni di euro. Sarà interessante vedere se il Leicester City riuscirà a portare a termine l’affare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lo specialista delle rimesse laterali, David Challinor. Nella foto, Challinor si prepara a effettuare una delle sue celebri rimesse laterali a Wembley, durante la finale di League Cup del 27 febbraio 2000 tra il suo Tranmere e il Leicester City, finale persa per 1 a - facebook.com Vai su Facebook
Under-Leicester, cambia la formula del trasferimento - Il turco dunque è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Premier League ma è cambiata la formula del ... Riporta gianlucadimarzio.com