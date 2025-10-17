Il Lazio si stringe attorno a Ranucci | Difendiamo la libertà d’informazione

Pomezia, 17 ottobre 2025 – “Esprimo la mia piena solidarietà a Sigfrido Ranucci per il grave episodio che ha colpito lui e la sua famiglia. L’attentato alla sua auto è un atto di estrema gravità, un attacco diretto alla libertà di stampa e ai valori democratici. In un momento così difficile, la mia vicinanza va a Ranucci e ai suoi cari”, lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Attentato a Pomezia, salta in aria l’auto di Sigfrido Ranucci Regimenti: “Le Istituzioni reagiranno compatte”. “L’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ci riporta a tempi bui della nostra storia recente, quando a parlare erano le bombe. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it