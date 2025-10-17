Il lavoro nero in Italia vale 217 miliardi i numeri dell’economia non osservata
Nel 2023, secondo i dati Istat, il valore complessivo dell’economia non osservata in Italia è stato pari a 217,5 miliardi di euro, in aumento del 7,5% rispetto al 2022. La quota sul Pil ha raggiunto il 10,2%, lievemente superiore al 10,1% registrato l’anno precedente. Con economia non osservata si indica l’insieme delle attività economiche che sfuggono ai controlli fiscali o statistici. Comprende sia l’economia sommersa, quindi attività regolari ma non dichiarate, sia quella illegale, che riguarda la produzione o il commercio di beni e servizi vietati dalla legge. Nell’economia sommersa rientrano i casi di sotto-dichiarazione dei ricavi, i compensi non dichiarati e l’utilizzo di lavoro irregolare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
