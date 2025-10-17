Bergamo – La voce è sopraffatta dal dolore. Fa fatica a parlare Una, la mamma – origini russe – di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin. Siamo a Strozza, il paese della Valle Imagna dove Pamela ha vissuto prima di spiccare il “volo” per Milano. “Per tutto quel che ha fatto quel mostro a mia figlia, deve pagare. L’ha fatta soffrire tanto ”, dice la mamma di Pamela con un filo di voce intercettata davanti alla porta di casa. Lei “era bella, era un sole, amore puro. Un angelo caduto dal cielo. Una luce che c’era in me. Lei portava amore ovunque”. La madre parla anche dell’importanza d i “essere uniti, aiutarsi a vicenda tutti, senza mai nascondere le cose”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il lavoro da cameriera per aiutare la famiglia dopo l’incidente del padre, il sogno della laurea in psicologia: “La mia Pamela era un angelo”