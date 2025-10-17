Il lavoro da cameriera per aiutare la famiglia dopo l’incidente del padre il sogno della laurea in psicologia | La mia Pamela era un angelo
Bergamo – La voce è sopraffatta dal dolore. Fa fatica a parlare Una, la mamma – origini russe – di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin. Siamo a Strozza, il paese della Valle Imagna dove Pamela ha vissuto prima di spiccare il “volo” per Milano. “Per tutto quel che ha fatto quel mostro a mia figlia, deve pagare. L’ha fatta soffrire tanto ”, dice la mamma di Pamela con un filo di voce intercettata davanti alla porta di casa. Lei “era bella, era un sole, amore puro. Un angelo caduto dal cielo. Una luce che c’era in me. Lei portava amore ovunque”. La madre parla anche dell’importanza d i “essere uniti, aiutarsi a vicenda tutti, senza mai nascondere le cose”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Mara Favro: Vincenzo Milione detto Luca, l’ex datore di lavoro indagato con un ex collega per la sua scomparsa, è ora accusato di minacce aggravate nei confronti di un'altra donna, che ha lavorato come cameriera per alcuni giorni nel locale gestito dall’uomo - facebook.com Vai su Facebook
Pamela, il lavoro da cameriera e il fiore deposto dall’amico - Per aiutare la famiglia Pamela aveva lavorato in un locale inVal Taleggio. Riporta ecodibergamo.it
Lavoro, l'offerta scatena la polemica: «Cerco cameriere con esperienza, 10 ore al giorno per tre euro l'ora» - Alcuni hanno la fortuna di lavorare per passione e lo stipendio percepito è solo uno degli elementi che la mattina li fa svegliare per mettersi all'opera. Si legge su corriereadriatico.it
Offerta di lavoro diventa un caso: "Cerco cameriere con esperienza, 3 € all'ora" - Molte persone faticano a trovare un lavoro e uno dei motivi è anche legato alle offerte che ricevono. Da affaritaliani.it