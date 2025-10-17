Il jolly per Friedkin | un anno in più per rientrare nel Fair Play Finanziario

Gasperini, Massara e Ranieri lo hanno detto e ribadito in più occasioni: la Roma deve rispettare i paletti del Fair Play Finanziario e tenere i conti in ordine in vista della chiusura del bilancio del 30 giugno 2026, data in cui è destinato a concludersi il Settlement Agreement con l'Uefa. Ma quella scadenza potrebbe anche slittare di dodici mesi. Nell'accordo siglato nel 2022 con a Nyon è infatti presente una clausola che eventualmente permette di usufruire di un anno aggiuntivo per rientrare nei parametri stabiliti dalla «football earning rule». Questo paletto impone una perdita massima di 60 milioni di euro sommando i bilanci 202324, 202425 e 202526. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il jolly per Friedkin: un anno in più per rientrare nel Fair Play Finanziario

