Il grande chef monzese che stasera prepara una cena in piazza per le persone in difficoltà

Monzatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Arengario di Monza si prepara a ospitare un grande momento di condivisione e comunità per contrastare la povertà. Ma anche un momento di grande cucina con Vincenzo Butticè uno degli chef più amati e rinomati della città, aiutato da un team di giovani e appassionati colleghi. Stasera, venerdì 17. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

