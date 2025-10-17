Il grande chef monzese che stasera prepara una cena in piazza per le persone in difficoltà
L’Arengario di Monza si prepara a ospitare un grande momento di condivisione e comunità per contrastare la povertà. Ma anche un momento di grande cucina con Vincenzo Butticè uno degli chef più amati e rinomati della città, aiutato da un team di giovani e appassionati colleghi. Stasera, venerdì 17. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
