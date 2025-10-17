Il governo rilancia il meccanismo automatico di adeguamento dei salari ai prezzi pensato per proteggere i salari dall’inflazione e abolito nel 1992 La nuova versione e i rischi sul piatto

T rentatré anni: è questo il tempo che la “scala mobile”, è rimasta sepolta nella storia economica italiana. Era il 31 luglio 1992 quando venne abolita definitivamente, dopo aver segnato il Paese per decenni. Per chi non la ricorda, la scala mobile era un meccanismo per cui i salari si adeguavano automaticamente all’aumento dei prezzi: se la vita costava di più, gli stipendi aumentavano di conseguenza, senza bisogno di trattative sindacali specifiche. Oggi quel meccanismo, con un nuovo volto, sta per tornare a far parlare di sé. Inflazione: aumentano carne e verdure, in calo energia, gas e tlc X Abolita nel 1992, la scala mobile torna nel 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

