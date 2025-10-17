Il Governo garantisca il rimborso integrale delle spese per i minori stranieri
L’assessore regionale al Welfare, Isabella Conti, ha inviato ai ministeri dell’Interno e dell’Economia una lettera per chiedere garanzie riguardo il rimborso integrale delle spese già sostenute dai Comuni per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.«Si tratta di un problema reale e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altre letture consigliate
Stasera a Siena il presidio in sostegno della FREEDOM Flotilla: grande apprensione per attivisti Flotilla, Governo ne garantisca sicurezza e incolumità. “Alla luce degli ultimi sviluppi e delle notizie che giungono da Gaza, non possiamo che riconfermare le ragi - facebook.com Vai su Facebook
Rimborso pensioni integrale: Tribunale di Napoli accoglie richiesta, cosa accadrà ora? - Non si placano le diatribe sul rimborso pensioni, il Bonus Poletti non ha convinto i milioni di pensionati interessati dal verdetto della Consulta che sono pronti a chiedere il rimborso integrale ... Come scrive it.blastingnews.com
Hera Partecipazioni One: ok rimborso anticipato integrale bond da 20 mln - Hera Partecipazioni One ha perfezionato il rimborso anticipato e integrale del prestito obbligazionario da 20 milioni ... Segnala borsaitaliana.it