Il governo approva la Manovra da 18,7 miliardi Meloni | Priorità a famiglia salati e sanità

Il governo Meloni licenzia ufficialmente la manovra economica del prossimo triennio. Il Consiglio dei ministri di questa mattina a Palazzo Chigi ha messo definitivamente a punto una legge di stabilità che dispone interventi per circa 18 miliardi medi annui. Il fulcro è sicuramente il taglio dell'Irpef, con un abbassamento dello scaglione dal 35% al 33%. Ma non solo: ci sono anche aiuti per permettere ai lavoratori di recuperare il potere d'acquisto, sostegno a famiglie, mamme lavoratrici e alle imprese. E poi ancora la sterilizzazione dell'aumento dell'età pensionabile ma totalmente solo per i lavori usuranti e gravosi, per gli altri arriva un adeguamento graduale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

