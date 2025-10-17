Il giovane talento Davide Dentuti suona Beethoven Liszt Ravel e Rachmaninov a Castellana Grotte

Si dice che il buongiorno si vede dal mattino. E con Davide Dentuti, diciottenne pianista in grande ascesa, la giornata risulta radiosa sin dall’alba. Rivelatosi un prodigio già da bambino, Dentuti è il prossimo protagonista del Festival pianistico Fausto Zadra, che per il miniciclo di concerti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

