Il giovane talento Davide Dentuti suona Beethoven Liszt Ravel e Rachmaninov a Castellana Grotte
Si dice che il buongiorno si vede dal mattino. E con Davide Dentuti, diciottenne pianista in grande ascesa, la giornata risulta radiosa sin dall’alba. Rivelatosi un prodigio già da bambino, Dentuti è il prossimo protagonista del Festival pianistico Fausto Zadra, che per il miniciclo di concerti. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Festival Zadra: a Castellana Grotte il giovane talento Davide Dentuti - Castellana Grotte – La prossima tappa del Festival pianistico Fausto Zadra accende i riflettori su uno dei giovani talenti più promettenti della scena musicale barese: Davide Dentuti, diciottenne ... Da giornaledipuglia.com