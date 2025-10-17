"Evviva il pane, ma le vera regina rimane la coppia". Lo si può trovare magro, all’olio, integrale o con altra farina, ma il pane a Ferrara ha un fascino e attrazione che non tramonta mai, con molti panifici e storie da raccontare. Una festa nella giornata mondiale dedicata a questo tesoro impastato ad arte, istituita nel 2006 dall’International Union of Bakers and Bakers-Confectioners. Anche se, pure in questo settore, pesano i costi di produzione che fanno lievitare i prezzi nel listino della bontà. In alcuni casi con aumenti piuttosto sostenuti. A Gaibanella in via Brigata Partigiani Babini il panificio è quello di ‘Faccini e Bertazzini’, i clienti vengono accolti con il sorriso da Silvia Bigoni e Sabrina Giolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il giorno del pane: "La coppia, una regina. Non passa mai di moda". Ma pesano i rincari