Il giallo del testamento trovato da Grande Stevens riaccende la saga Agnelli
Non è un colpo di scena, ma un’ombra che si allunga ancora una volta sulla dinastia Agnelli. Un testamento olografo datato 20 gennaio 1998, dieci righe su un foglietto bianco, riemerge dopo quasi trent’anni dagli archivi dello studio torinese di Franzo Grande Stevens, storico legale e consigliere di Gianni Agnelli morto quattro mesi fa, e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
