Il generale Marasco individua altre auto rubate e cannibalizzate | Sempre gli stessi posti
Gli ispettori ambientali Civilis del comandante nazionale dell'associazione, nonché consigliere comunale di opposizione a Manfredonia, durante il controllo di contrasto agli abbandoni rifiuti, carcasse auto o inquinamenti, attraversato il ponte sopra l'autostrada A14 - dopo la Sia - ha recuperato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
#AQP chiede al generale Giuseppe Marasco, chi sei Tu, ascoltate la risposta, siete d'accordo? A voi i commenti... - facebook.com Vai su Facebook