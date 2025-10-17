Il gemellaggio della pizza tra la riviera e la Campania
Ha avuto un buon successo l’incontro svoltosi al Pizza Family a Sala di Cesenatico, per la serie "Dall’orto al forno - Storie di pizza, territori e pizzaioli", dedicata alle pizze "agricole" e allo scambio di visioni, prodotti e conoscenze. Dalla Campania è arrivato Angelo Rumolo che a Caggiano, nell’entroterra cilentano, porta avanti un progetto basato sulla forza della famiglia e su impasti eccellenti e piccole produzioni quasi interamente realizzate in proprio. Tra le proposte della serata anche la sua famosa Zammedda, tipico sugo stracotto della nonna a base di diverse varietà di pomodoro che dà nome a una delle sue pizze, proposta su base fritta e completata dal pecorino grattugiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
