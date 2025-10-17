Forse non accetterà la proposta che il Comune gli ha avanzato: trasferire il suo banco di frutta e verdura dal Mercato Coperto, che da inizio settimana è al centro di un ampio intervento di ripristino e riqualificazione, nell’androne del municipio. "Non ho ancora dato una risposta definitiva – fa sapere Giacomo Scavuzzo, che quel banco al Mercato Coperto lo ha gestito per 59 anni – ma sto valutando la possibilità di ringraziare l’amministrazione comunale e di declinare l’invito". L’opportunità era scaturita a seguito della segnalazione del suo caso da parte di Piero Marco Pizzi, portavoce del gruppo civico “Vigevano Prima di tutto“ e poi ripresa da altri cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il fruttivendolo sfrattato dai lavori: "Rifiuterò la proposta del Comune"