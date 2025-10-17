Il forte boato poi l’incendio | paura a Camucia per il grosso rogo nell’azienda fiamme alte
Cortona (Arezzo), 17 ottobre 2025 – Grosso incendio in una azienda a Camucia, frazione del comune di Cortona. Il rogo è partito in una ditta che si occupa di elettronica, ditta molto nota nella zona. Non si sa cosa possa aver scatenato il rogo. La gente della zona ha visto chiaramente i bagliori e il fumo ed è subito scattato l’allarme, con diverse chiamate che sono arrivate ai vigili del fuoco. Le squadre sono subito intervenute. Si avverte chiaramente l’odore acre del fumo. In tanti hanno avvertito un forte boato, poi appunto si sono scatenate le fiamme. . 🔗 Leggi su Lanazione.it
