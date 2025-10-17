Il fondatore di Mango ucciso dal figlio Riaperto il caso di Isak Andic
Madrid, 17 ottobre 2025 – Altro che incidente. Isak Andic, fondatore del marchio di abbigliamento Mango, sarebbe stato ucciso. I Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, hanno riaperto il caso e ora indagano per omicidio. Stando a quanto riporta El Pais, c’è un unico sospettato, il figlio della vittima, Jonathan Andic, che era con il padre il 14 dicembre scorso quando precipitò sul massiccio di Montserrat, in Catalogna. Nel fascicolo secretato che giace al tribunale di Martorell, non ci sarebbero prove definitive a carico del 44enne, rampollo della famiglia Andic. Ma una serie di indizi. Incongruenze e contraddizioni nel suo racconto, oltre al contributo della compagna dell’indagato, Estefania Knuth, che ha parlato di relazioni tese tra padre e figlio, elemento questo corroborato da altre testimonianze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
