Il film presentato al Roma Film Fest racconta la storia di Mattia Piccoli nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella per l' amore e la cura con cui ha seguito quotidianamente la malattia del padre

N el 2021 un bambino di undici anni di nome Mattia Piccoli viene nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per “l’amore e la cura con cui segue quotidianamente la malattia del padre”. Edoardo Leo, regista, attore e padre. guarda le foto Leggi anche › “Per te”: al cinema la storia di Mattia Piccoli, bambino che si prese cura del padre malato di Alzheimer Un bambino e l’Alzheimer del padre. Edoardo Leo racconta il film “Per te” al Roma Film Fest. Questo il doloroso plot di Per Te di Alessandro Aronadio che è passato ieri alla ventesima edizione del Roma Film Fest. Una storia vera quella di papà Paolo (Edoardo Leo) che, poco più che quarantenne, lentamente comincia a perdere memoria ma sceglie comunque di restare vicino alla moglie Michela (Teresa Saponangelo) e al figlio Mattia (l’esordiente Javier Francesco Leoni). 🔗 Leggi su Iodonna.it

