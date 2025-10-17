Il federalismo contro la paura di Giulio Saputo | una riflessione sul futuro dell’Europa a Benevento
Tempo di lettura: 2 minuti La Gioventù Federalista Europea di Benevento, in collaborazione con l’ ANPI – Comitato Provinciale di Benevento – organizza la presentazione del libro “ Il federalismo contro la paura. Una bussola per la planetarizzazione ” di Giulio Saputo, edito da Edizioni Altravista. L’incontro si terrà giovedì 24 ottobre alle ore 17.30, presso la Sala Letture di Palazzo De Simone, con il patrocinio dell’Università degli Studi del Sannio. Dopo i saluti del Rettore dell’Università del Sannio, prof. Gerardo Canfora, introdurrà i lavori Davide Mazzone, membro della Direzione Nazionale della Gioventù Federalista Europea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
