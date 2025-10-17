Il federalismo contro la paura di Giulio Saputo | una riflessione sul futuro dell’Europa a Benevento

Anteprima24.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti La Gioventù Federalista Europea di Benevento, in collaborazione con l’ ANPI – Comitato Provinciale di Benevento  – organizza la presentazione del libro “ Il federalismo contro la paura. Una bussola per la planetarizzazione ” di  Giulio Saputo, edito da Edizioni Altravista. L’incontro si terrà  giovedì 24 ottobre alle ore 17.30, presso la  Sala Letture di Palazzo De Simone, con il  patrocinio dell’Università degli Studi del Sannio. Dopo i saluti del  Rettore dell’Università del Sannio, prof. Gerardo Canfora, introdurrà i lavori  Davide Mazzone, membro della  Direzione Nazionale della Gioventù Federalista Europea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

il federalismo contro la paura di giulio saputo una riflessione sul futuro dell8217europa a benevento

© Anteprima24.it - “Il federalismo contro la paura” di Giulio Saputo: una riflessione sul futuro dell’Europa a Benevento

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Federalismo Contro Paura Giulio